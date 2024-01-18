До суду передали справу жителя Великих Проходів, якого обвинувачують у поширенні російських наративів серед односельців під час окупації.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"Чоловік розповсюджував проросійську газету "Червона зірка". Її зміст містив наступні заголовки: "У бойовій роботі діємо на випередження", "Іди та дивися", "Zа вами – вся Росія!", "Ми з вами, Zахисники світу!"", — повідомляє прокуратура.

Справу передали до Дергачівського районного суду Харківської області. Чоловіку загрожує обмеження чи позбавлення волі до п'яти років з конфіскацією майна або без.

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