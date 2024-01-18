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Засудженого за привласнення коштів і напад на журналістку посадовця з Волині оголосили в розшук
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Засудженого за привласнення коштів і напад на журналістку посадовця з Волині оголосили в розшук

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Георгія Штефанесу оголосили в розшук
Георгій Штефанеса, якого оголосили в розшук. Фото: Міністрество внутрішніх справ

Засудженого до 5,5 років позбавлення волі колишнього посадовця Підгайцівської сільської ради на Волині оголосили в розшук.

Як повідомили у Центрі журналістських розслідувань "Сила правди", Георгій Штефанеса зник 14 грудня після оголошення вироку у Волинському апеляційному суді.

За що судили Георгія Штефанесу

В квітні 2023 року у Луцькому міськрайонному суді посадовця Підгайцівської сільради засудили до 5,5 років тюрми за розкрадання півмільйона гривень з бюджету громади та перешкоджання журналістській діяльності.

В сільраді Штефанеса працював проєктним менеджером. За даними слідства, у 2019-2020 роках він зареєстрував своїх родичів підприємцями, ті мали виконати капремонт вулиць у громаді. Посадовець підписував акти виконаних робіт, але ремонт зроблений так і не був.

За рішенням суду колишній проєктний менеджер мав виплатити сільраді 500 тис. грн збитків.

"Серед "підприємців", які ремонтували дороги в Підгайцівській громаді, у тому числі – родичі Штефанеси: сини, донька, дружина, невістка. Всього – шість підприємців із прізвищем Штефанеса, які загалом виграли понад 200 тендерів із ремонту доріг на понад 60 мільйонів гривень", — зазначили журналісти "Сили правди".

У січні 2021-го волинська журналістка Людмила Яворська займалась розслідуванням зловживань у Підгайцівській громаді. Під час візиту у сільраду Штефанеса перешкоджав журналістській діяльності і штовхав журналістку. На місце тоді викликали поліцію.

Що відомо про зникнення засудженого

14 грудня 2023 року, коли востаннє бачили Георгія Штефанесу, Волинський апеляційний суд ухвалив залишити без змін рішення першої інстанції. Його мали забрати із зали суду під конвоєм, але цього не сталося, кажуть розслідувачі.

Як повідомила речниця Нацполіції області Ольга Бузулук, правоохоронці шукали Штефанесу за місцем проживання, однак, там його не виявили.

13 січня Луцьке районне управління поліції оголосило засудженого в розшук. Інформація про нього уже з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначила Ольга Бузулук, невдовзі колишнього посадовця також оголосять у міжнародний розшук.

За даними журналістів-розслідувачів, наразі Георгій Штефанеса ухиляється від виконання вироку суду за кордоном.

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