Працюють сапери: жителів Київщини попередили про звуки вибухів

На Київщині тривають роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Сьогодні, 18 січня, піротехнічні підрозділи працюватимуть у Вишгородському районі.

Про це інформує усвоєму Telegram Київська обласна військова адміністрація.

У зв'язку з плановим знищенням вибухівки і боєприпасів жителі деяких громад Київщини, а також передмістя столиці можуть чути звуки вибухів.

Що відомо про планові вибухові роботи на Київщині

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

Зокрема, 12 січня сапери працювали у Вишгородському та Бучанському районах.

У жовтні минулого року снаряди і вибухівку знешкоджували у Білоцерківському, а 14 грудня в Обухівському районах Київщини.

Колишній голова поліції Київщини Андрій Нєбитов показав відео, як вибухотехніки знешкоджують російські снаряди.

Станом на середину червня 2023 року у Київській області піротехнічні служби знешкодили майже 210 тисяч вибухонебезпечних предметів. Також минулого року були визначені понад 17 тисяч гектарів території, де ще необхідна ліквідація боєприпасів. За різними оцінками, на повне розмінування регіону знадобиться від 30 до 70 років.

Крім того, у Київській області проводять планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це — Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви та Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі.