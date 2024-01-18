17 січня вироком суду 58-річну жительку с. Верхня Сироватка Сумського району визнано винною в поширенні інформації про розташування українських військових та розміщенні матеріалів з виправдовуванням РФ. Жінку засудили до 6 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Сумській обласній прокуратурі.

Прокурор у суді довів, що уродженка республіки Казахстан, яка тривалий час проживає на Сумщині, під час повномасштабної війни розпочала співпрацю з представником Росії. Жінка за допомогою месенджера передавала йому інформацію про розташування та переміщення українських військовослужбовців та кількість військової техніки, розміщення блокпостів та інших військових споруд на території м. Суми та Сумського району.

Також жінка передавала представнику РФ фотознімки схематичних креслень місцевості, зроблені від руки, де, на її думку, знаходиться система ППО.

Звинувачена була активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі, поширювала там антиукраїнські пости, вихваляючи агресора.

Жінку затримали у серпні 2023 року. У суді вона провину свою не визнала.

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