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Мокрий сніг та крижаний дощ: на автошляхах Житомирщини працюють понад два десятки спецмашин
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Мокрий сніг та крижаний дощ: на автошляхах Житомирщини працюють понад два десятки спецмашин

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погода, дощ, ожеледиця, дороги, автошляхи, Житомирщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

Вночі 18 січня на Житомирщині випав мокрий сніг та дощ, які перетворилися на лід. Дорожники Житомирщини обробляють дороги державного значення реагентами.

Про це Суспільному розповіла речниця Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька.

За її словами, для забезпечення безпечного руху на дорогах державного значення області працює 39 дорожників та 26 спецмашин.

"Вночі на території Житомирщини випав мокрий сніг та крижаний дощ. Опади за лічені хвилини перетворювалися на лід. На автошляхах працюють дорожники, ліквідовуючи наслідки негоди. Наразі дорожнє покриття мокре, оброблене реагентами", — сказала Світлана Чернях-Кондрацька.
погода, дощ, ожеледиця, дороги, автошляхи, Житомирщина
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області

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