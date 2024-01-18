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На Одещині підприємці надавали доступ до телебачення РФ — поліція
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На Одещині підприємці надавали доступ до телебачення РФ — поліція

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На Одещині підприємці надавали доступ до телебачення РФ — поліція
Правоохоронці заблокували канали, що надавали доступ до телебачення РФ. Фото: ГУ НП в Одеській області

На Одещині викрили підприємців, що надавали доступ до російського телебачення.

Про це 18 січня повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними слідства, безперешкодний перегляд російських телеканалів забезпечували фізичні особи та підприємці, що займалися прошивкою та продажем ТВ-тюнерів. Вони налаштовували цифрове обладнання так, щоб воно забезпечувало приймання і розкодування програм РФ.

Правоохоронці провели обшуки в Одесі, Роздільній та Білгороді-Дністровському. Вони вилучили комп’ютерне та програмне обладнання, пристрої для налаштування супутникового та аналогового телебачення, жорсткі диски, ТВ-тюнери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші речі — усе направили на експертизу.

На Одещині фізичні особи та підприємці надавали доступ до телебачення РФ — поліція
Проведення обшуку в одному з офісів. Фото: ГУ НП в Одеській області

За даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 361Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, якщо вони призвели до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації. Кримінального кодексу України, що передбачає покарання штрафом від 119 до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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