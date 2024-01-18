18 січня 2024 року на Волині розпочав роботу оновлений особистий кабінет для споживачів електроенергії. Поки що він доступний лише для жителів двох громад.

Особистий кабінет, яким досі користувалися клієнти, з 1 січня 2024 року вже не працює, повідомили у Волиньобленерго. Наразі кабінет Ok.proSvitlo уже доступний для:

побутових клієнтів Любешівської та Іваничівської дільниць;

бізнес-клієнтів Іваничівської, Турійської Старовижівської, Любешівської, Локачинської дільниць, Ківерцівської, Маневицької, Камінь-Каширської, Ратнівської та Рожищенської філій.

Зареєструватися у новому кабінеті можна тут, вказавши електронну адресу та номер особового рахунку.

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