НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
В громаді на Тернопільщині відкрили першу поліцейську станцію
ПОЛІЦІЯРегіони

В громаді на Тернопільщині відкрили першу поліцейську станцію

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
В громаді на Тернопільщині відкрили першу поліцейську станцію
Фото: Нацполіція Тернопільщини

У Бучацькій громаді на Тернопільщині відкрили першу поліцейську станцію. Вона обслуговуватиме 5 населених пунктів, у яких проживає майже 7 тисяч людей.

Про це розповів речник нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

За його словами, поліцейська станція знаходиться у селі Зубрець. Її розмістили там, щоби жителі найвіддаленіших населених пунктів громади могли швидко отримати допомогу правоохоронців.

У Бучацькій громаді відкрили першу поліцейську станцію
У Бучацькій громаді відкрили першу поліцейську станцію. Фото: Нацполіція Тернопільщини

"До виконання службових обов’язків на станції приступив старший лейтенант Петро Антонюк. Він пройшов відповідне навчання. У службовому приміщенні, де тепер працюватиме шериф, зробили ремонт, закупили нові меблі, технічне обладнання та надали йому у користування автомобіль. Всього у Бучацькій громаді будуть працювати ще 6 поліцейських офіцерів", — розповів речник Нацполіції Тернопільщини.

У Бучацькій громаді відкрили першу поліцейську станцію
У Бучацькій громаді відкрили першу поліцейську станцію. Фото: Нацполіція Тернопільщини

Сергій Крета каже, загалом на Тернопільщині функціонує уже 46 поліцейських станцій.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру
У Хмельницькому перевіряють інформацію про замінування торгівельного центру
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Намагався продати ув'язненим наркотик: на Черкащині співробітник в'язниці може сісти до в'язниці
Громадянина Франції Чарльза Мінарта розшукують у горах на Івано-Франківщині
В Україні був вперше. Що розповів брат зниклого в Карпатах мандрівника з Франції Чарльза Мінарта
На початок