В громаді на Тернопільщині відкрили першу поліцейську станцію

У Бучацькій громаді на Тернопільщині відкрили першу поліцейську станцію. Вона обслуговуватиме 5 населених пунктів, у яких проживає майже 7 тисяч людей.
Про це розповів речник нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.
За його словами, поліцейська станція знаходиться у селі Зубрець. Її розмістили там, щоби жителі найвіддаленіших населених пунктів громади могли швидко отримати допомогу правоохоронців.
"До виконання службових обов’язків на станції приступив старший лейтенант Петро Антонюк. Він пройшов відповідне навчання. У службовому приміщенні, де тепер працюватиме шериф, зробили ремонт, закупили нові меблі, технічне обладнання та надали йому у користування автомобіль. Всього у Бучацькій громаді будуть працювати ще 6 поліцейських офіцерів", — розповів речник Нацполіції Тернопільщини.
Сергій Крета каже, загалом на Тернопільщині функціонує уже 46 поліцейських станцій.