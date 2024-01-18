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На Сумщині браконьєри вбили оленя
ТВАРИНИдовкілляПОЛІЦІЯРегіони

На Сумщині браконьєри вбили оленя

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На Сумщині браконьєри вбили оленя. За інформацією лісівників, сума збитків, завданих браконьєрами, складає 60 тис. грн.

Про це повідомили у "Північному лісовому офісі".

У повідомленні йдеться, що інженер "Конотопського лісового господарства" разом з поліцейськими проводили рейд, під час якого виявили 4 браконьєрів, які намагалися вийти з лісу з тушею вбитого оленя європейського.

Також на території лісового масиву виявили встановлені пастки-петлі для удушення тварин.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 КК України. За такі дії правопорушникам загрожує відповідальність у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до трьох років.

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