У селі Горохолина Богородчанської громади, що на Івано-Франківщині, 18 січня у житловому будинку сталася пожежа. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло 59-річного господаря помешкання.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Інформація про пожежу в будинку на лінію "101" надійшла вранці від сусідки. На місце події поїхали богородчанські рятувальники. Під час гасіння вогню надзвичайники знайшли тіло власника помешкання 1965 року народження.

"Ймовірною причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем загиблого", — йдеться у дописі.

Надзвичайники локалізували вогонь та ліквідували займання домашніх речей.

Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки:

стежте за станом та справністю електромережі;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

не паліть у ліжку;

не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами;

якщо виходите з дому, не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі;

подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube