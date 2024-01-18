У селі Горохолина Богородчанської громади, що на Івано-Франківщині, 18 січня у житловому будинку сталася пожежа. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло 59-річного господаря помешкання.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Інформація про пожежу в будинку на лінію "101" надійшла вранці від сусідки. На місце події поїхали богородчанські рятувальники. Під час гасіння вогню надзвичайники знайшли тіло власника помешкання 1965 року народження.
"Ймовірною причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем загиблого", — йдеться у дописі.
Надзвичайники локалізували вогонь та ліквідували займання домашніх речей.
Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки:
- стежте за станом та справністю електромережі;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
- не паліть у ліжку;
- не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами;
- якщо виходите з дому, не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі;
- подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.
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