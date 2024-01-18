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На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
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На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка

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На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
Фото: Facebook/ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області

У селі Горохолина Богородчанської громади, що на Івано-Франківщині, 18 січня у житловому будинку сталася пожежа. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло 59-річного господаря помешкання.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Інформація про пожежу в будинку на лінію "101" надійшла вранці від сусідки. На місце події поїхали богородчанські рятувальники. Під час гасіння вогню надзвичайники знайшли тіло власника помешкання 1965 року народження.

"Ймовірною причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем загиблого", — йдеться у дописі.

Надзвичайники локалізували вогонь та ліквідували займання домашніх речей.

Рятувальники нагадують правила пожежної безпеки:

  • стежте за станом та справністю електромережі;
  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
  • не паліть у ліжку;
  • не залишайте дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами;
  • якщо виходите з дому, не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі;
  • подбайте про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням.

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