На Тернопільщині у двох господарствах в димарях загорілася сажа

За добу рятувальники Тернопільщини двічі гасили пожежі сажі у димарях. Вогонь спалахнув у коминах житлових будинків у Кременці та Шумську.

Про це повідомили на сторінці пожежно-рятувальної служби області.

"Рятувальники вчасно загасили пожежі й не допустили поширення вогню на приміщення. Травмованих не було", — йдеться у повідомленні.

Жителів області працівники служби надзвичайних ситуацій закликають дотримуватися правил використання пічного опалення.

Нагадаємо, 15 січня рятувальники повідомляли, що тернополянин отруївся чадним газом, його у важкому стані госпіталізували.