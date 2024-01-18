У Тернополі в автомобілі виявили боєприпаси

У Тернополі на вулиці Степана Будного в автомобілі Fiat поліцейські виявили предмети, схожі на запали до РПГ, гранати та набої до автомата.

Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції області в соцмережі.

Автомобіль рухався в комендантську годину, тому патрульні зупинили його, щоб поспілкуватись з водієм та пасажиром.

Автомобіль, у якому виявили боєприпаси. Фото: Патрульна поліція

"Під час спілкування пасажир помітно нервував та намагався уникнути розмови. Тож патрульні вирішили провести, відповідно до закону, поверхневу перевірку", — йдеться у повідомленні.

Боєприпаси в автомобілі. Фото: Патрульна поліція

У пасажира інспектори виявили предмети, схожі на боєприпаси. Їхнє походження 36-річний чоловік пояснити не зміг.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин.