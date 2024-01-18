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У Тернополі в автомобілі виявили боєприпаси
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У Тернополі в автомобілі виявили боєприпаси

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Предмети в машині, схожі на боєприпаси. Січень, 2024
Предмети, схожі на боєприпаси. Фото: Патрульна поліція

У Тернополі на вулиці Степана Будного в автомобілі Fiat поліцейські виявили предмети, схожі на запали до РПГ, гранати та набої до автомата.

Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції області в соцмережі.

Автомобіль рухався в комендантську годину, тому патрульні зупинили його, щоб поспілкуватись з водієм та пасажиром.

Автомобіль Fiat у якому виявили боєприпаси
Автомобіль, у якому виявили боєприпаси. Фото: Патрульна поліція

"Під час спілкування пасажир помітно нервував та намагався уникнути розмови. Тож патрульні вирішили провести, відповідно до закону, поверхневу перевірку", — йдеться у повідомленні.

Боєприпаси, які виявили в автомобілі
Боєприпаси в автомобілі. Фото: Патрульна поліція

У пасажира інспектори виявили предмети, схожі на боєприпаси. Їхнє походження 36-річний чоловік пояснити не зміг.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин.

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