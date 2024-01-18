Внаслідок аварії на Львівщині травмований іноземець

Вчора, 17 січня, близько 17.50, на автодорозі "Львів — Рава-Руська" в селищі Куликів Львівського району, зіткнулися дві автівки. Внаслідок ДТП госпіталізували 51-річного іноземця.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.
Правоохоронці з'ясували, що на шляху зіткнулося два автомобілі. За кермом автівки "Fiat Doblo" був 61-річний житель Херсонської області. Автівкою "Mercedes Benz" керував 51-річний іноземець.
Внаслідок аварії водій "Mercedes Benz" отримав травми. Його доправили до лікарні. Триває слідство.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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