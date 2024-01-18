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У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
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У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі

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В Кушугумській гімназії, що у Запорізькій області, облаштували укриття аби діти могли навчатися у змішаному форматі. Його ремонт тривав три місяці. В укритті є два виходи, три навчальні кімнати, чотири санвузли, один з яких — для дітей з інклюзією. Нині тут стартував освітній процес у змішаному форматі, проте поки діти навчатимуться в укритті раз на тиждень.

Загальна площа укриття 334 квадратних метри. На ремонтні роботи витратили понад 4-ьох мільйонів гривень, каже директорка навчального закладу Тетяна Апостолова:

У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Тетяна Апостолова, директорка навчального закладу. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Це був розподіл державної субвенції 2,5 млн і наших місцевих коштів 1,6 млн грн і 400 тисяч виділено на проєктну документацію. За серпень 2023 року була виконана проєктна документація, а потім відповідно проведені тендерні процедура і почалися виконання будівельних робіт. Капітальне будівництво завершилося 31 грудня".
У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Укриття у Кушугумській гімназії до ремонту. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Укриття у Кушугумській гімназії до ремонту. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Укриття у Кушугумській гімназії після ремонту. Фото: Суспільне Запоріжжя

За словами голови селищної ради Володимира Сосуновського, на сьогодні гімназія налічує 655 дітей. Графік очного навчання ще формується:

У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Володимир Сосуновський , голова Кушугумської селищної ради. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Ми розраховуємо на 165 дітей в укритті цьому, а в школі 655. Зараз в процесі будемо набивати шишки, бо ні у кого ще немає процедури змішаного навчання. Ми збирали дітей, вони хочуть навчатися, вони хочуть спілкуватися, вони хочуть той соціум отримати".
У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Укриття у Кушугумській гімназії після ремонту. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Укриття у Кушугумській гімназії після ремонту. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Санвузел в укритті у Кушугумській гімназії після ремонту. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Укриття у Кушугумській гімназії після ремонту. Фото: Суспільне Запоріжжя

Начальниця відділу освіти Кушугумської громади Вікторія Калниш розповідає, аби гімназії дозволили працювати за змішаним форматом — отримали дозвіл від ради оборони Запорізької області. Відтепер діти навчаються очно раз на тиждень:

У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Вікторія Калниш, начальниця відділу освіти Кушугумської громади. Фото: Суспільне Запоріжжя
Наприклад, понеділок буде паралель першого повністю класу і паралель сьомого. Вівторок — параллель другого класу, і восьмого. На сьогодні вже 20 % батьків дали згоди, вони надали заяви на те, що вони не проти змішаного навчання. Динаміка є, в нас з кожним днем стає все більше цих заяв на змішане навчання і сподіваємося, що вона все більше буде розвиватися".
У Кушугумській гімназії на Запоріжжі облаштували укриття для навчання дітей у змішаному форматі
Укриття у Кушугумській гімназії після ремонту. Фото: Суспільне Запоріжжя

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