На Закарпатті у пожежі загинув чоловік

В селі Сторожниця Ужгородського району вночі 17 січня сталася пожежа у приватному будинку. Під час гасіння рятувальники виявили тіло власника.

Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Facebook.

"Очевидці помітили, як горить житлова кімната й кухня оселі. Люди знали, що всередині має знаходитися господар, але через сильне полум’я не ризикнули зайти", — йдеться в повідомленні.

ДСНС Закарпаття/Facebook

Рятувальники через пів години загасили вогонь на площі 60 квадратних метрів. На місці пожежі у спальні вони виявили тіло власника будинку 1962 року народження.

Наразі правоохоронці встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків.

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