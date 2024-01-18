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СБУ затримала студента одеського університету, який готував екологічний теракт у регіоні
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СБУ затримала студента одеського університету, який готував екологічний теракт у регіоні

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СБУ затримала студента одеського університету, який готував екологічний теракт у регіоні
Затриманий студент, який співпрацював з ФСБ. Фото: Офіс Генерального прокурора

На Одещині затримали чоловіка, який співпрацював з ФСБ та готував екологічний теракт у регіоні.

Про це 18 січня повідомили у Службі безпеки України та в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, головним завданням чоловіка було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Також він розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

"За вказаними геолокаціями окупанти планували здійснити повітряні атаки із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed. За наявними даними, ворог сподівався спровокувати екологічне лихо на території регіону і таким чином розхитати внутрішню обстановку", — йдеться у повідомленні.

Для збору інформації чоловік працював таксистом та під виглядом перевезення пасажирів фіксував локації потрібних об’єктів. Його затримали під час виконання завдання для РФ.

Затриманий виявився студентом одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ.

"В інтернет-листуванні агресор запропонував студенту негласно співпрацювати на користь РФ і отримувати за це зарплату від російської спецслужби. Фігурант підтримував комунікацію з ФСБ через популярний месенджер, а для конспірації використовував різні сім-карти та мобільні телефони", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого вилучили всі гаджети, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Кримінального кодексу України, за що хлопцю загрожує довічне ув’язнення.

В Офісі генпрокурора додали, що йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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