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На Львівщині заблокували Viber-канал, де публікували місця вручення повісток
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На Львівщині заблокували Viber-канал, де публікували місця вручення повісток

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Працівники Служби безпеки України заблокували роботу Viber-каналу, де публікували інформацію про місця вручення повісток, заходи, які проводять працівники ТЦК тощо.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління СБУ у Львівській області.

"Ресурс "інформував" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в регіоні. Зокрема учасники каналу "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів", – мовиться у повідомленні.

Інформацію щодо місць перебування працівників ТЦК публікували в онлайн-режимі, адже інформацію надсилали місцеві жителі.

"Через постійне оновлення інформації Viber-канал набирав чималого розголосу та швидко "нарощував" аудиторію", – додали в СБУ.

Працівники спецслужб під час оперативних заходів встановили особи організаторів та заблокували роботу каналу. У фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони із доказами протиправних дій.

СБУ нагадує, що за таку діяльність загрожує відповідальність згідно ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 15 років ув’язнення.

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