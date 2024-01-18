18 січня російська армія обстріляла Куп'янськ Харківської області: снаряд влучив у житлову триповерхівку.

57-річна жінка загинула внаслідок російського обстрілу Куп‘янська, 57-річний та 61-річний чоловіки — поранені, повідомив керівник ОВА Синєгубов.

РФ влучила у житлову триповерхівку у Куп'янську: загинула жінка, двоє поранених, 18 січня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов

РФ влучила у житлову триповерхівку у Куп'янську: загинула жінка, двоє поранених, 18 січня 2024 року. Фото: Олег Синєгубов

Удар був завданий з артилерії близько 08:30, розказав Суспільному начальник Куп'янської МВА Беседін. За його словами, загибла та поранені — жителі будинку.

"Було пряме влучання у будинок, у квартиру, де загинула жінка", — сказав Беседін.

Тіло загиблої знайшли під уламками та деблокували працівники ДСНС.

РФ влучила у житловий будинок у Куп'янську на Харківщині: загинула жінка, двоє поранених, 18 січня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

РФ влучила у житловий будинок у Куп'янську на Харківщині: загинула жінка, двоє поранених, 18 січня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

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