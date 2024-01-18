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Депутатку Куп'янської міськради оголосять у розшук: в чому її підозрюють
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Депутатку Куп'янської міськради оголосять у розшук: в чому її підозрюють

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Куп'янський район
Фото: Metin Aktas/Anadolu Agency/Getty Images

Депутатку Куп'янської міської ради підозрюють у реєстрації бізнесу за законами Російської Федерації під час окупації та роботі на росіян.

Про це повідомила пресслужба управління СБУ в Харківській області.

За інформацією прокуратури, мова йде про депутатку VIII скликання Купʼянської міської ради. До повномасштабного російського вторгнення вона була начальником, адміністратором Центру надання адміністративних послуг у Куп’янську.

За даними СБУ, з червня до початку осені 2022 року підозрювана очолювала "ліцензійно-дозвільний відділ" окупаційної адміністрації в Куп'янському районі. На цій посаді депутатка відповідала за "перереєстрацію" місцевих господарств.

За інформацією Служби безпеки, напередодні деокупації Куп'янська підозрювана виїхала на територію Росії. Її планують оголосити у розшук.

Підозрюваній у колабораційній діяльності загрожує позбавлення волі на строк до 10 років, позбавлення права обіймати певні посади до 15 років, а також конфіскація майна.

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