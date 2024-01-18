У Києві понад півтори тисячі переселенців отримали продуктові набори

У Дарницькому районі Києва видавали гуманітарну допомогу переселенцям. Благодійники доставили понад півтори тисячі продуктових наборів для людей з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених громадян.

Про це повідомив у Facebook очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

За його словами, завдяки німецьким партнерам до району доправили 1680 продуктових наборів для людей з інвалідністю із числа вимушених переселенців. Кожен продуктовий "кошик" — вагою близько 13 кілограмів.

Благодійну допомога розподілили між чотирма гуманітарними хабами, що діють у Дарницькому районі: Краматорським, Бахмутським, Волноваським та Нижньодуванським.

Як зауважив Микола Калашник, у Дарницькому районі проживає найбільша кількість ВПО, порівняно з іншими районами столиці. Там офіційно зареєстровані майже 70 тисяч переселенців, більше половини з них приїхали до Києва після початку повномасштабної війни.

Що відомо про допомогу переселенцям у Києві

Київська міська рада затвердила перелік житлових приміщень, які призначені для переселенців у столиці. Обліком громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, займаються районні адміністрації Києва, а за розподіл житла відповідає департамент будівництва КМДА.

У Києві проживають понад 7 тисяч переселенців з Бахмута, тому ці два міста підписали меморандум про співпрацю. Також у столиці можна отримати компенсацію за прихисток вимушених переселенців.

Після 24 лютого 2022 року у Києві більше 100 тисяч ВПО подавали заявки на отримання допомоги продуктами. З 10 квітня 2023 року у столиці не приймають звернень на видачу продуктових наборів для переселенців.

У жовтні 64 ордери на нові квартири отримали внутрішні переселенці, багатодітні родини, сім'ї, які виховують дітей із інвалідністю, родини, де мама одна виховує дітей.

Ще 15 сімей переселенців з категорії соціально незахищених громадян, які зареєстровані у Дарницькому районі — отримали квартири в Києві. Житло придбали за кошти міського бюджету і надали переселенцям у тимчасове безоплатне користування.