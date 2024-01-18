НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Києві понад півтори тисячі переселенців отримали продуктові набори
ПереселенціГуманітарна допомогаБлагодійністьДОПОМОГАЇЖАРегіони

У Києві понад півтори тисячі переселенців отримали продуктові набори

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Дарницькому районі Києва роздавали продуктові набори переселенцям
Продукти з гуманітарного набору для ВПО, Київ, 17 січня 2024 р. Фото: Mykola Kalashnyk/Facebook

У Дарницькому районі Києва видавали гуманітарну допомогу переселенцям. Благодійники доставили понад півтори тисячі продуктових наборів для людей з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених громадян.

Про це повідомив у Facebook очільник Дарницької райдержадміністрації Микола Калашник.

За його словами, завдяки німецьким партнерам до району доправили 1680 продуктових наборів для людей з інвалідністю із числа вимушених переселенців. Кожен продуктовий "кошик" — вагою близько 13 кілограмів.

Благодійну допомога розподілили між чотирма гуманітарними хабами, що діють у Дарницькому районі: Краматорським, Бахмутським, Волноваським та Нижньодуванським.

Як зауважив Микола Калашник, у Дарницькому районі проживає найбільша кількість ВПО, порівняно з іншими районами столиці. Там офіційно зареєстровані майже 70 тисяч переселенців, більше половини з них приїхали до Києва після початку повномасштабної війни.

Що відомо про допомогу переселенцям у Києві

Київська міська рада затвердила перелік житлових приміщень, які призначені для переселенців у столиці. Обліком громадян, які потребують житло для тимчасового проживання, займаються районні адміністрації Києва, а за розподіл житла відповідає департамент будівництва КМДА.

У Києві проживають понад 7 тисяч переселенців з Бахмута, тому ці два міста підписали меморандум про співпрацю. Також у столиці можна отримати компенсацію за прихисток вимушених переселенців.

Після 24 лютого 2022 року у Києві більше 100 тисяч ВПО подавали заявки на отримання допомоги продуктами. З 10 квітня 2023 року у столиці не приймають звернень на видачу продуктових наборів для переселенців.

У жовтні 64 ордери на нові квартири отримали внутрішні переселенці, багатодітні родини, сім'ї, які виховують дітей із інвалідністю, родини, де мама одна виховує дітей.

Ще 15 сімей переселенців з категорії соціально незахищених громадян, які зареєстровані у Дарницькому районі — отримали квартири в Києві. Житло придбали за кошти міського бюджету і надали переселенцям у тимчасове безоплатне користування.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
Банку одягу в Луцьку від Червоного Хреста
"Кепку та кросівки теж треба": історії тих, хто звертається в банк одягу у Луцьку
гуртожиток Михайлівка-Рубежівка
Була занедбана будівля: в Ірпінській громаді відкривають сучасний гуртожиток для ВПО
&quot;Найменше, що ми можемо зробити&quot;. Американський благодійник привіз на Миколаївщину допомогу для переселенців
"Найменше, що ми можемо зробити". Американський благодійник привіз на Миколаївщину допомогу для переселенців
ВПО
ВПО можуть отримати від ООН майже 11 тисяч гривень допомоги — Мінреінтеграції
На початок