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На Запоріжжі загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Лиховидюк
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На Запоріжжі загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Лиховидюк

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На Запоріжжі загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Лиховидюк
Фото: Facebook/Ксенія Данилюк

На Запоріжжі загинув військовослужбовець зі села Богрівка Івано-Франківського району Василь Лиховидюк.

Про смерть бійця повідомила на своїй Facebook-сторінці директорка Яблунського ліцею Солотвинської селищної ради Ксенія Данилюк.

"Сьогодні наше село Богрівку сколихнула сумна звістка: 16 січня 2024 року після поранення, несумісного з життям, загинув наш односелець, випускник Богрівської гімназії Василь Лиховидюк 1978 року народження", — написала Ксенія Данилюк.

З її слів, після одруження Василь Лиховидюк жив у селі Великий Кунинець Вишнівецької територіальної громади на Тернопільщині.

Військовослужбовець загинув у Запорізькій області.

"Всі ми пам'ятаємо його — надзвичайно працьовитого, скромного, відповідального. З глибоким сумом висловлюємо щирі співчуття родині героя: мамі Марії, сестрам, дружині й дітям", — йдеться у дописі.

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