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Вилучили майже 200 літрів алкоголю. На Дніпропетровщині поліція виявила порушення торгівлі алкогольними напоями
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Вилучили майже 200 літрів алкоголю. На Дніпропетровщині поліція виявила порушення торгівлі алкогольними напоями

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Вилучили майже 200 літрів алкоголю. На Дніпропетровщині поліція виявила порушення торгівлі алкогольними напоями
Фото: Національна поліція Дніпропетровщини

У Павлограді на Дніпропетровщині правоохоронці виявили факт порушення торгівлі алкогольними напоями.

Про це мовиться на сайті обласної поліції.

Зафіксували порушення 16 січня в одному з магазинів. Там продавали алкогольну продукцію без відповідних документів. Поліція вилучила майже 200 літрів незаконної продукції.

Також поліцейські склали адмінпротокол за частиною 1 статті 164 Порушення порядку провадження господарської діяльності.Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Що відомо про покарання за торгівлю алкоголем і тютюном без акцизу

Продаж підакцизних товарів (алкоголь чи тютюнові вироби) в Україні може здійснюватися при наявності відповідної ліцензії.

За торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами без ліцензії передбачена відповідальність згідно зі статтею 164 Кодексу про адмінпорушення (штраф від 17000 до 34 000 грн).

За торгівлю алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку передбачена відповідальність також за статтею 156 Кодексу про адмінпорушення (штраф від 3400 до 10200 грн з конфіскацією предметів торгівлі).

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