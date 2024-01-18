На Запоріжжі горів приватний будинок: загинув чоловік — ДСНС

Вчора, 17 січня, на території приватного будинку в одному із населених пунктів Запорізького району сталася пожежа, внаслідок якої загинув 70-річний чоловік.
Про це сьогодні, 18 січня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.
За даними рятувальників, горів приватний житловий будинок на загальній площі 30 кв.м:
"Надзвичайники приборкали загоряння та запобігли його розповсюдженню. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 70-річного власника оселі".
Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі. За фактом події ведеться розслідування.
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