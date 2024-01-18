НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Запоріжжі горів приватний будинок: загинув чоловік — ДСНС
ПОЖЕЖАДСНСРегіони

На Запоріжжі горів приватний будинок: загинув чоловік — ДСНС

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежа Запорізька область 17 січня
Ілюстративне. Фото: ГУ ДСНС у Запорізькій області

Вчора, 17 січня, на території приватного будинку в одному із населених пунктів Запорізького району сталася пожежа, внаслідок якої загинув 70-річний чоловік.

Про це сьогодні, 18 січня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними рятувальників, горів приватний житловий будинок на загальній площі 30 кв.м:

"Надзвичайники приборкали загоряння та запобігли його розповсюдженню. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 70-річного власника оселі".

Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі. За фактом події ведеться розслідування.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
У Єлизаветівці на пожежі загинула жінка: жителі села самотужки приборкали вогонь
У Єлизаветівці на пожежі загинула жінка: жителі села самотужки приборкали вогонь
Пожежа в квартирі у місті Дубно
На Рівненщині на пожежі у квартирі загинули двоє людей. В ДСНС назвали ймовірну причину
На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
На Тернопільщині у двох господарствах в димарях загорілася сажа
На Тернопільщині у двох господарствах в димарях загорілася сажа
На початок