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З Тарутине на Бессарабське: на Одещині перейменують чотири населені пункти
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З Тарутине на Бессарабське: на Одещині перейменують чотири населені пункти

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З Тарутине на Бессарабське: на Одещині перейменують чотири населені пункти
Знак в селищі Тарутине на Одещині. . Фото: Павло Ничай/Facebook

Тарутинська селищна рада затвердила нові назви для чотирьох населених пунктів на Одещині, що підлягають перейменуванню згідно з законом про декомунізацію.

Відповідне рішення 16 січня затвердили на позачерговій сесії Тарутинської селищної ради.

Нові назви обрали, враховуючи результати опитування серед жителів населених пунктів громади та рекомендації робочої групи з питань перейменування. Пропозиції виглядають наступним чином:

  • селище Тарутине перейменувати на Бессарабське;
  • селище Березине — на Березне;
  • село Малоярославець Другий — Ярославець (на честь князя Ярослава Мудрого);
  • село Малоярославець Перший — Прикордонне.

Проєкт з новими назвами скерували до Верховної Ради України.

Однак не усі жителі підтримали перейменування. Житель Тарутине Віктор Ганган надсилав звернення до Українського інституту національної пам'яті з проханням переглянути рішення про включення населених пунктів громади до Переліку назв, що містять символи російської імперської політики, проте його прохання не задовольнили. Тому чоловік разом з іншими планує подати позов до суду після того, як почнеться процес перейменування.

Як зазначено на сайті сільраді, Тарутине засноване в 1814 році й було першою німецькою колонією в Причорноморських степах. Назву селище отримало на честь Тарутинського табору російської армії, який був розташований в селі Тарутине Боровського повіту Калузької губернії, звідки в 1812 році почався наступ російської армії під командуванням Михайла Кутузова.

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