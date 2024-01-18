Тіла двох людей виявили рятувальники у Миргородському та Лубенському районах Полтавської області. Їх знайшли 17 січня на місцях пожеж. Причини загибелі людей з’ясовуватимуть під час судмедекспертизи.

Пожежа у Лубенському районі

Будинок, у якому сталася пожежа. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Пожежа виникла у житловому будинкові у селі Снітин Лубенської громади. Тіло власника оселі на місці загорання виявив його син. Про це він повідомив правоохоронців, а ті рятувальників. Про це Суспільному розповів речник надзвичайників області Віталій Шкаревський. Причину загибелі чоловіка та зогорання у будинку нині з’ясовують.

Кімнати після пожежі. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною другою статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей".

Пожежа у Миргородському районі

Іще одне загорання виникло у квартирі у місті Гадяч. Повідомлення про це до рятувальників надійшло о 19:31 17 січня від сусідів, які відчули запах диму, розповів речник надзвичайників Полтавщини Віталій Шкаревський. За його словами, в оселі виявили тіло чоловіка 1961-го року народження. Причину його загибелі мають з’ясувати під час судмедекспертизи. Попередня причина загорання – необережне поводження під час куріння.

Місце пожежі у Гадячі. Фото: Сайт ГУ НП у Полтавській області

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною другою статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей".

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