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На війні загинули Андрій Ведмеденко, Андрій Попсуйко та Анатолій Андрєєв з Кіровоградщини
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На війні загинули Андрій Ведмеденко, Андрій Попсуйко та Анатолій Андрєєв з Кіровоградщини

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На війні загинули Андрій Ведмеденко, Андрій Попсуйко та Анатолій Андрєєв з Кіровоградщини
Колаж: Суспільне Кропивницький

На війні з Росією загинули троє бійців з Кіровоградської області. Це – Андрій Ведмеденко з міста Олександрія, Андрій Попсуйко та Анатолій Андрєєв з Аджамської громади.

Олександрієць Андрій Ведмеденко помер вдома, перебуваючи у відпустці. Бійця мобілізували на військову службу у липні 2022 року. Йому було 43 роки. У військового залишились цивільна дружина та двоє дітей. Про час і місце поховання Андрія Ведмеденка повідомлять додатково. Це інформація від міського голови Олександрії Сергія Кузьменка.

Андрій Ведмеденко з Олександрії.
Андрій Ведмеденко з Олександрії. Колаж: Суспільне Кропивницький

14 січня на фронті загинули двоє захисників з Аджамської громади Кропивницького району. Андрій Попсуйко народився 16 грудня 1976 року в селі Новоолександрівка. У 1993 році закінчив Аджамську школу та після її закінчення здобув професію тракториста. Проживав у селі, працював у фермерському господарстві. У 2014 році воював в АТО. Після повномасштабного російського вторгнення пішов захищати Україну 12 березня 2022 року. Служив радіотелеграфістом відділення зв’язку. У чоловіка залишились сестри та племінники.

Анатолій Андрєєв народився 19 серпня 1959 року. У 1980 році переїхав на постійне місце проживання у місто Кропивницький. Все життя пропрацював будівельником. Був ветераном війни в Афганістані, з 2015 року учасником АТО. У бійця залишились дружина, син, донька та онука. Поховають захисників в Аджамській громаді 18 січня.

Андрій Попсуйко та Анатолій Андрєєв з Аджамської громади.
Андрій Попсуйко та Анатолій Андрєєв з Аджамської громади. Колаж: Суспільне Кропивницький

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