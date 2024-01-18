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На Буковині прощаються із полеглими військовими Безверхнім та Безборотьком
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На Буковині прощаються із полеглими військовими Безверхнім та Безборотьком

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На Буковині прощаються із полеглими військовими Безверхнім та Безборотьком
Полеглі військові Безверхній та Безборотько. Фото: Facebook/Чернівецька обласна рада

18 січня у Чернівецькій області прощаються з двома військовими, які загинули на російсько-українській війні — Ігорем Безверхнім та Володимиром Безборотьком.

Про це повідомили на сторінці обласної ради у Facebook.

Ігор Безверхній був солдатом, воїном військової частини А0335. З ним попрощалися о 09:00 у селищі Кельменці.

Володимир Безборотько був солдатом, служив гранатометником у десантних військах. До цього він був футбольним арбітром та тренером. Чоловіка мобілізували рік тому, він навчався у Британії. Бійці підрозділу відходили від бойових позицій на Запорізькому напрямку, тоді з російського дрона скинули вибуховий елемент. Через активні бойові дії на цій території, тіло Володимира змогли забрати за два тижні після загибелі. З бійцем прощаються о 10:00 у селі Горішні Шерівці.

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