На Буковині прощаються із полеглими військовими Безверхнім та Безборотьком

18 січня у Чернівецькій області прощаються з двома військовими, які загинули на російсько-українській війні — Ігорем Безверхнім та Володимиром Безборотьком.
Про це повідомили на сторінці обласної ради у Facebook.
Ігор Безверхній був солдатом, воїном військової частини А0335. З ним попрощалися о 09:00 у селищі Кельменці.
Володимир Безборотько був солдатом, служив гранатометником у десантних військах. До цього він був футбольним арбітром та тренером. Чоловіка мобілізували рік тому, він навчався у Британії. Бійці підрозділу відходили від бойових позицій на Запорізькому напрямку, тоді з російського дрона скинули вибуховий елемент. Через активні бойові дії на цій території, тіло Володимира змогли забрати за два тижні після загибелі. З бійцем прощаються о 10:00 у селі Горішні Шерівці.