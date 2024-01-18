Через російські обстріли на Сумщині пошкоджено 6 будинків та приміщення їдальні

Внаслідок обстрілів Сумщини 17 січня були пошкоджені 6 приватних житлових будинків та приміщення їдальні.
Про це повідомили у Нацполіції.
За інформацією правоохоронців, за добу 17 січня російські військові завдали 177 ударів по Сумщині.
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Що відомо про обстріли Сумщини 17 січня
- Уночі 17 січня армія РФ здійснила 2 обстріли Середино-Будської громади на Сумщині. Зафіксовано 3 вибухи з мінометів. Є пошкоджені будинки, вказали в поліції.
- Протягом дня 17 січня армія РФ обстрілювала Есманьську, Білопільську, Краснопільську, Юнаківську, Хотінську, Великописарівську, Глухівську, Шалигинську, Середино-Будську громади Сумщини. Зафіксовано 181 вибух.
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