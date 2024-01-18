На Тернопільщині попрощалися із бійцем Сергієм Петрівим

На Тернопільщині у Теребовлі в останню дорогу провели воїна Сергія Петріва.

Про це повідомили на сторінці Тернопільської міської ради.

Військовослужбовець помер 13 січня 2024 року від поранень, які отримав в бою на Лиманському напрямку, що на Донеччині. Чоловікові було 27 років.

Зустріч загиблого військового. Фото: Теребовлянська міська рада

Жителі громади, священнослужителі, рідні, друзі, побратими зустріли тіло Сергія Петріва, який був єдиним сином у батьків. У чоловіка залишилися дружина, син, мати та батько, який теж воює в ЗСУ.

Зустріч Сергія Петріва. Фото: Теребовлянська міська рада

Поховали військового на Алеї Героїв у Теребовлі, що на центральному кладовищі міста. У громаді оголосили жалобні дні.