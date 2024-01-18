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На дорогах Черкащини прогнозують погану видимість через туман
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На дорогах Черкащини прогнозують погану видимість через туман

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На дорогах Черкащини прогнозують погану видимість через туман
Суспільне: Черкаси

На Черкащині 18 січня прогнозують ожеледицю та туман. Видимість на дорогах області буде погіршена.

Про це Суспільному розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, нестійку та вологу погоду на Черкащині формує циклон.

"Пройдуть невеликі дощі. Рвучкий південний вітер посилюватиметься до небезпечних 15-20 метрів за секунду, проте повітря стане теплішим. Температурний фон підвищиться до 4-6 градусів тепла", — деталізував він.

За прогнозом буде хмарно, невеликий сніг переходитиме в дощ. До кінця доби утримається сильний туман, видимість буде 200-500 метрів.

На Черкащині прогнозують погану видимість через туман
Фото: Черкаський обласний гідрометцентр

Така погода відповідає першому рівню небезпечності — "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

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