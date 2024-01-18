У Луцьку оштрафували чоловіка, який підкидав сміття у чужий контейнер

У Луцьку оштрафували чоловіка, який підкидав сміття у чужий сусідній контейнер.

За вказане порушення передбачений штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень, повідомили у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

Звернення про розкидане сміття поблизу контейнеру для твердих побутових відходів надійшло від власниці контейнера. Жінка мешкає за адресою Героїв рятувальників у Луцьку.

Коли група швидкого реагування виїхала на місце події, то виявили, що мешканець одного з будинків, в якого відсутній власний контейнер для твердих побутових відходів, систематично здійснював викид сміття на прилеглу територію сусідки.

За вчинене правопорушення інспектором департаменту муніципальної варти було складено адміністративний протокол за порушення.

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