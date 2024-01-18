У Сумах виникла пожежа внаслідок падіння уламків "Шахеда"

Ввечері 17 січня, внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда", у Сумах сталася пожежа.

Про це повідомили у ДСНС та показали фото і відео ліквідації загоряння.

В ОВА повідомляли, що падіння уламків спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок. За попередніми даними обласної військової адміністрації, поранених людей немає.

Близько 21:00 у Сумах було чути звуки вибухів. О 21:41 17 січня у Сумській ОВА зазначили, що у небі над Сумщиною сили ППО збили два безпілотники типу "Шахед". Зранку 18 січня в адміністрації повідомили, що всього було збито шість безпілотників.

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