НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Сумах виникла пожежа внаслідок падіння уламків "Шахеда"
ПОЖЕЖАДСНСДронОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

У Сумах виникла пожежа внаслідок падіння уламків "Шахеда"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Ввечері 17 січня, внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда", у Сумах сталася пожежа.

Про це повідомили у ДСНС та показали фото і відео ліквідації загоряння.

В ОВА повідомляли, що падіння уламків спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок. За попередніми даними обласної військової адміністрації, поранених людей немає.

Близько 21:00 у Сумах було чути звуки вибухів. О 21:41 17 січня у Сумській ОВА зазначили, що у небі над Сумщиною сили ППО збили два безпілотники типу "Шахед". Зранку 18 січня в адміністрації повідомили, що всього було збито шість безпілотників.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
У Єлизаветівці на пожежі загинула жінка: жителі села самотужки приборкали вогонь
У Єлизаветівці на пожежі загинула жінка: жителі села самотужки приборкали вогонь
Пожежа в квартирі у місті Дубно
На Рівненщині на пожежі у квартирі загинули двоє людей. В ДСНС назвали ймовірну причину
На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
На Франківщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло 59-річного чоловіка
На Тернопільщині у двох господарствах в димарях загорілася сажа
На Тернопільщині у двох господарствах в димарях загорілася сажа
На початок