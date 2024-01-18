У Харківській області 18 січня змінилася погода внаслідок проходження циклону, що приніс до регіону сніг та пориви вітру.

Дорожні служби перейшли на посилений режим роботи, щоб запобігти ускладненню руху, повідомили в обласній службі відновлення та інфраструктури.

"Близько шостої ранку з заходу на територію області зайшов циклон, що сформувався в західній та центральній частинах України. Рухаючись Харківщиною у північному напрямку, він супроводжується снігом, мокрим снігом та поривами вітру до 15-20 м/с", — сказано у повідомленні.

У Харкові чистять сніг, грудень 2023 року. Фото: Марія Солодовнік/Суспільне Харків

Протягом дня у регіоні потеплішає, можливий крижаний дощ.

"За прогнозами гідрометцентру, близько 14 години повітряні маси, що сформувалися на заході та в центрі, зустрінуться зі сформованими на півдні, що спричинить підвищення температури повітря до 2 -4 градусів тепла. На межі зіткнення двох атмосферних фронтів місцями можуть випадати опади у вигляді крижаного дощу", — повідомили в облслужбі відновлення та розвитку інфраструктури.

Через різкий перехід температури через 0° на дорогах утворюватиметься ожеледиця, що значно збільшить довжину гальмівного шляху і зменшить керованість автомобілем.

"Будьте уважними, дотримуйтесь правил дорожнього руху, дистанції, швидкісного режиму та не заважайте роботі спецтехніки. Адже, аби уникнути ускладнень та зупинок руху, усі підрядні організації Служби наразі перейшли на посилений режим роботи", — сказано у повідомленні.

Дорога у Харківській області. kh.ukravtodor.gov.ua

Також закликав бути уважним на дорогах керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

"Сьогодні очікуються ускладнення погодних умов. Тож будьте уважними на дорозі. Не порушуйте правил дорожнього руху. Дотримуйтеся швидкісного режиму. У разі потреби звертайтеся по допомогу до поліції", — звернувся Тимошко до водіїв.

Детальний прогноз від синоптиків на 18 січня для Харкова та області

Хмарна погода;

Вночі невеликий сніг, вдень мокрий сніг з переходом у дощ. Вночі та вранці туман, видимість 200-500 м; слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу;

На дорогах ожеледиця;

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с;

Температура повітря у Харківській області: вночі 8-13° морозу, місцями 16-21°морозу; вдень підвищення температури до 0-5° тепла;

Температура повітря у Харкові: вночі 11-13° морозу, вдень підвищення до 2-4° тепла.

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