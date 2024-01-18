У Миколаєві під час пожежі евакуювали власницю оселі

У Миколаєві 17 січня на вулиці Колодязній виникла пожежа в однокімнатній квартирі. Власниця оселі не змогла самостійно вибратися, тому жінку евакуювали рятувальники.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

На спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що на другому поверсі дев'ятиповерхівки виникла пожежа. Загорілася витяжка в одній із квартир.

Власниця оселі перебувала у цей час на балконі. Самостійно вийти з квартири жінка не змогла, тому її евакуювали за допомогою драбини.

Рятувальники підіймаються на балкон драбиною, 17 січня 2024 року. Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області/Facebook

"Через особливості вхідних дверей та її замка гасіння рятувальники проводили з балкона. О 18:19 пожежу ліквідовано на площі 3 кв. м, її причина виникнення наразі встановлюється", — повідомили надзвичайники.

За інформацією ДСНС, жінка надихалася диму. Однак після першої допомоги від госпіталізації відмовилася.

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