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Ускладнення погодних умов: у Києві наслідки снігопаду долають майже 300 одиниць спецтехніки
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Ускладнення погодних умов: у Києві наслідки снігопаду долають майже 300 одиниць спецтехніки

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Погода в Києві 18 січня: снігопад зміниться дощем та мокрим снігом, на дорогах ожеледиця
Комунальники розчищають тротуар від снігу, Київ, січень 2024 р. Фото: КП УЗН Солом'янського району/Facebook

У Києві зранку 18 січня комунальні служби долають наслідки нічного снігопаду. Вулиці чистять від снігу та обробляють протиожеледними засобами 283 одиниці спецтехніки корпорації "Київавтодор". Водіїв попередили про можливі ускладнення руху через ожеледицю.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Ускладнення погодних умов: у Києві наслідки снігопаду долають майже 300 одиниць спецтехніки
Снігопад у Києві, 18 січня 2024 р. Фото: Дніпровська РДА у м. Києві/Facebook

До прибирання снігу на тротуарах, зупинках транспорту та біля пішохідних переходів залучені майже пів тисячі комунальників у складі 60 бригад із ручного прибирання.

Ускладнення погодних умов: у Києві наслідки снігопаду долають майже 300 одиниць спецтехніки
Снігопад у Києві, 18 січня 2024 р. Фото: Дніпровська РДА у м. Києві/Facebook

Парки та сквери розчищають 635 "зеленбудівців" та працівників керуючих компаній.

Ускладнення погодних умов: у Києві наслідки снігопаду долають майже 300 одиниць спецтехніки
Снігопад у Києві, 18 січня 2024 р. Фото: КП УЗН Подільського району/Facebook

Синоптики попередили, що 18 січня на Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. На зміну нічному снігопаду вдень прийде мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Крім того, прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Температура по області вдень становитиме 1-6° тепла, в Києві 3-5°.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

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