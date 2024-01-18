У Києві зранку 18 січня комунальні служби долають наслідки нічного снігопаду. Вулиці чистять від снігу та обробляють протиожеледними засобами 283 одиниці спецтехніки корпорації "Київавтодор". Водіїв попередили про можливі ускладнення руху через ожеледицю.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Снігопад у Києві, 18 січня 2024 р. Фото: Дніпровська РДА у м. Києві/Facebook

До прибирання снігу на тротуарах, зупинках транспорту та біля пішохідних переходів залучені майже пів тисячі комунальників у складі 60 бригад із ручного прибирання.

Снігопад у Києві, 18 січня 2024 р. Фото: Дніпровська РДА у м. Києві/Facebook

Парки та сквери розчищають 635 "зеленбудівців" та працівників керуючих компаній.

Снігопад у Києві, 18 січня 2024 р. Фото: КП УЗН Подільського району/Facebook

Синоптики попередили, що 18 січня на Київщині очікуються небезпечні метеорологічні явища. На зміну нічному снігопаду вдень прийде мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Крім того, прогнозують пориви вітру 15-20 м/с. Температура по області вдень становитиме 1-6° тепла, в Києві 3-5°.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.