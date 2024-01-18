НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли червонокнижні птахи
ТВАРИНИдовкілляРегіони

До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли червонокнижні птахи

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли червонокнижні птахи
Кучерявий пелікан. Фото: Іван Русев/Facebook

На акваторіях Тузлівських лиманів на Одещині зʼявились кучеряві пелікани.

Про це 17 січня повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв на сторінці у Facebook.

За його словами, на кордоні "Тузлівська Амазонія" чисельність птахів невелика — декілька особин. Пелікани на майже прісноводних водоймах нацпарку, Малому Сасику та Джантшейському, харчуються такими видами риб, як плотва, краснопірка, карась, короп.

До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли кучеряві пелікани
Зграя кучерявих пеліканів у небі. Фото: Іван Русев/Facebook

"Кучерявий пелікан на відміну від рожевого пелікана може переносити температури біля 0°C. Його розмах крил близько 320 см. Пелікан кучерявий дуже рідкісний і занесений до Червоного списку МСОПМіжнародний союз охорони природи (статус — вразливий), Європейського червоного списку, Червоної книги України (статус — зникаючий), охороняється Бонською та Бернською конвенціями, Конвенцією CITIES та Угодою AEWA", — йдеться у повідомленні біолога.

До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли кучеряві пелікани
Зграя кучерявих пеліканів у небі. Фото: Іван Русев/Facebook

До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли кучеряві пелікани
Кучерявий пелікан. Фото: Іван Русев/Facebook

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
собаки нацгвардія
"Для них це гра". Як на блокпостах у Харкові працюють собаки Нацгвардії, нагороджені медалями
Лебеди зима
Порятунок лебедів: птахи опинились в крижаній пастці в столичному парку
Врятований лебідь, Дніпро
Після п'яти днів підвалу – облаштований вольєр: продовження історії врятованого в Дніпрі лебедя Шипуна
&quot;У мороз без їжі протягом 6 годин помирає кіт, а собака через 15&quot;. Як виживають безпритульні тварини в Охтирці
"У мороз без їжі протягом 6 годин помирає кіт, а собака через 15". Як виживають безпритульні тварини в Охтирці
На початок