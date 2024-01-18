До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли червонокнижні птахи

На акваторіях Тузлівських лиманів на Одещині зʼявились кучеряві пелікани.
Про це 17 січня повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв на сторінці у Facebook.
За його словами, на кордоні "Тузлівська Амазонія" чисельність птахів невелика — декілька особин. Пелікани на майже прісноводних водоймах нацпарку, Малому Сасику та Джантшейському, харчуються такими видами риб, як плотва, краснопірка, карась, короп.
"Кучерявий пелікан на відміну від рожевого пелікана може переносити температури біля 0°C. Його розмах крил близько 320 см. Пелікан кучерявий дуже рідкісний і занесений до Червоного списку МСОПМіжнародний союз охорони природи (статус — вразливий), Європейського червоного списку, Червоної книги України (статус — зникаючий), охороняється Бонською та Бернською конвенціями, Конвенцією CITIES та Угодою AEWA", — йдеться у повідомленні біолога.
Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області.