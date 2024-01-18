До Тузлівських лиманів на Одещині прилетіли червонокнижні птахи

На акваторіях Тузлівських лиманів на Одещині зʼявились кучеряві пелікани.

Про це 17 січня повідомив доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв на сторінці у Facebook.

За його словами, на кордоні "Тузлівська Амазонія" чисельність птахів невелика — декілька особин. Пелікани на майже прісноводних водоймах нацпарку, Малому Сасику та Джантшейському, харчуються такими видами риб, як плотва, краснопірка, карась, короп.

Зграя кучерявих пеліканів у небі. Фото: Іван Русев/Facebook

"Кучерявий пелікан на відміну від рожевого пелікана може переносити температури біля 0°C. Його розмах крил близько 320 см. Пелікан кучерявий дуже рідкісний і занесений до Червоного списку МСОП (статус — вразливий), Європейського червоного списку, Червоної книги України (статус — зникаючий), охороняється Бонською та Бернською конвенціями, Конвенцією CITIES та Угодою AEWA", — йдеться у повідомленні біолога.

Зграя кучерявих пеліканів у небі. Фото: Іван Русев/Facebook

Кучерявий пелікан. Фото: Іван Русев/Facebook

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