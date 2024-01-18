Уламки збитих безпілотників впали у громаді на Миколаївщині

Вночі 17 січня російські війська безпілотниками атакували Миколаївщину. Під час бойової роботи підрозділів протиповітряної оборони із відбиття дронової атаки, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА, в Снігурівській громаді пошкоджено складські приміщення агропідприємства.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Близько 23:17 у Снігурівській громаді пролунали вибухи. Згодом начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що зафіксовано влучання за межами міста.

За інформацією Миколаївської ОВА, у Снігурівській громаді впали уламки збитих безпілотників. Внаслідок падіння було пошкоджено складське приміщення агропідприємства. Загиблих немає.

Що відомо про атаку на Миколаївщину 17 січня 2024 року

Протягом доби силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено російський дрон-камікадзе "Ланцет" та вісім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

Загалом у ніч на 18 січня 2024 року війська РФ атакували Україну 33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині. Сили ППО знищили 22 дрони.

Також 17 січня фіксувалися удари з боку РФ по акваторії Очаківської громади та населеному пункту Куцурубської. Загиблих немає.

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