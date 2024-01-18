У Чернігові комунальники з о пів на п'яту ранку 18 січня ліквідовують наслідки снігопаду на дорогах та тротуарах міста. Зокрема на вулиці виїхали 11 машин "АТП-2528" для посипання доріг піщано-сольовою сумішшю, а також дев'ять тракторів для прибирання тротуарів.

Про це повідомив в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако у своєму Telegram-каналі.

Також, за словами Ломака, у місті станом на 8:20 працює 42 співробітників "АТП-2528", які прибирають переходи та території зупинкових комплексів громадського транспорту.

"О 9:00 техніка «АТП-2528» виїде для посипання доріг вже сіллю. Від ранку сніжить, і протягом дня слід очікувати опадів — сніг змінюватиме стан, тому після обіду можливий дощ", — йдеться у повідомленні.

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