Протягом минулої доби, 17 січня, російські військові атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 18 січня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.
Загалом армія РФ завдала 179 ударів по містах та селах Запорізької області:
- два авіаційні снаряди по Роботиному та Новодарівці;
- сім РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки;
- 42 безпілотники атакувала Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки;
- 128 разів з артилерії обстріляли Оріхів, Залізничне, Приютне, Чарівне, Новоданилівку, Новоандріївку, Лугівське, Білогір'я, Кам'янське, Лобкове та інші міста й села на лінії вогню.
Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
На Запорізькому напрямку російські військові наступальних (штурмових) дій не вели, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
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