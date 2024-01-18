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Упродовж доби армія РФ завдала 179 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області
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Упродовж доби армія РФ завдала 179 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області

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17 січня: обстріли армією РФ Запорізької області
Наслідки обстрілів Запорізької області 17.01.2024. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 17 січня, російські військові атакували 25 населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.

Про це сьогодні, 18 січня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Загалом армія РФ завдала 179 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • два авіаційні снаряди по Роботиному та Новодарівці;
  • сім РСЗВ-обстрілів Новоіванівки, Роботиного та Малої Токмачки;
  • 42 безпілотники атакувала Гуляйполе, Гуляйпільське, Левадне, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку, Полтавку, Малинівку, Чарівне, Степове та П'ятихатки;
  • 128 разів з артилерії обстріляли Оріхів, Залізничне, Приютне, Чарівне, Новоданилівку, Новоандріївку, Лугівське, Білогір'я, Кам'янське, Лобкове та інші міста й села на лінії вогню.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Запорізькому напрямку російські військові наступальних (штурмових) дій не вели, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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