Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 18 січня 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі
17 січня у Дніпрі директор академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук вдарив актора Чернігівського драмтеатру Миколу Лемешка, який разом з трупою був на гастролях у цьому місті. Про це в коментарі Суспільному розповів сам актор.
За його словами, під час вивантаження костюмів з автобуса, під'їхав автомобіль, з якого чоловік почав у грубій формі просити відігнати автобус. Після цього чоловік відкинув вішаки, які були біля автобуса, та пригрозив у нецензурній формі, щоб актор "стулив свого рота". Після цього вдарив його в обличчя, каже Микола Лемешко.
"Потім наш директор (Сергій Мойсієнко, — ред.) сказав, що це їх директор (Дніпровського академічного театру опери та балету, — ред.). Я потім подивився фотографію і це дійсно він".
У коментарі для УП.Культура Директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук заперечив усі звинувачення:
"Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп".
У поліції Дніпропетровської області Суспільному повідомили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).
На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркокартелю
На Дніпропетровщині судитимуть 38 учасників криворізького наркосиндикату "Двадцятівські": до суду скеровано обвинувальний акт. Про це йдеться на сайті обласної поліції.
За повідомленням, до злочинної організації входило шість груп, учасники яких забезпечували наркотиками майже всі регіони України. За результатами обшуків правоохоронці вилучили речові докази на 170 мільйонів гривень.
Армія РФ атакувала Нікопольщину двома дронами-камікадзе та з важкої артилерії: наслідки
18 січня армія РФ атакувала Нікополь двома дронами-камікадзе, а дві громади району обстріляла з важкої артилерії. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Пошкоджено хату. Загиблих і поранених немає.
У Дніпрі скерували до суду обвинувальний акт щодо групи жінок, яких підозрюють в налагодженні схеми незаконного переправлення ухилянтів від військової служби за кордон. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Схему незаконного перетину держкордону України громадянами призовного віку організувала дніпрянка. Вона залучила доньку – медика військово-лікарської комісії, а також знайому.
Обвинувачені забезпечували ухилянтам формальне проходження військово-лікарської комісії з отриманням підробленого висновку про непридатність до служби. Вартість "послуг" жінки оцінили у 2 тисячі доларів США з однієї людини.
На Дніпропетровщині жінку підозрюють у шахрайстві
Поліцейські встановили жінку, підозрювану в тому, що з фейкової сторінки в соцмережі ошукала чоловіка на понад 230 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній поліції.
За даними з поліції, у квітні 2022 року 28-річна жінка з Дніпропетровщини створила акаунт у соціальній мережі та заповнила його фотографіями іншої особи.
Під чужим іменем підозрювана познайомилася з 21-річним чоловіком та стала з ними спілкуватися, а через деякий час звернулась з проханням допомогти їй грошима на лікування. Не сумніваючись в її щирості, потерпілий перерахував 236 тисяч гривень.
Фігурантці загрожує до восьми років позбавлення волі.
Скільки дитсадків працюватимуть офлайн у Дніпрі до кінця 2023 року
У Дніпрі офлайн працюють 53 дитячих садки, сім з них — на базах шкіл. Ще шість запустять з понеділка, 22 січня. Перебування дітей у садках — короткотривале, не більше ніж чотири години.
В цілому до кінця навчального року у Дніпрі працюватимуть 82 дитячі садочки. У частині з них вже відремонтовано укриття, нині триває встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації.
Матеріальна допомога жителям Дніпра: скільки й кому виплатили у 2023 році
У 2023-му році у Дніпрі виплатили понад 154,5 млн гривень матеріальної допомоги містянам, житло яких постраждало від ракетних обстрілів РФ, повідомили у міськраді.
Дорослим та дітям з інвалідністю, їхнім родинам виплатили понад 31 млн грн. допомоги на оплату комунальних послуг.
На соціальний захист афганців і чорнобильців з міського бюджету було виділено понад 26 млн грн. У рамках муніципальної програми "Родина Героя" виплачено матеріальну підтримку на понад 23 млн грн.
Роковини загибелі Євгена Єніна
Рік тому, 18 січня 2023 року, під час авіакатастрофи у Броварах загинув перший заступник глави Міністерства внутрішніх справ України Євген Єнін. Він народився у Дніпрі, та навчався в одній з шкіл у Павлограді.
До роковин загибелі Євгена Єніна Суспільне підготувало спогади вчителів, які навчали посадовця – читайте за посиланням.
Де не буде світла у Дніпрі 18 січня: адреси
Через проведення планових робіт 18 січня у Дніпрі жителі деяких вулиць тимчасово перебуватимуть без світла з 08:00 до 17:00. Не буде електропостачання за такими адресами:
- вулиця Дмитра Кедріна: 57;
- вулиця Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
- вулиця Макарова: 1-5, 7-9, 11-25 (непарні);
- вулиця Холодноярська: 21, 22, 24, 26, 28;
- провулок Верстатобудівельний: 4;
- вулиця Титова: 2-4, 6;
- проспект Богдана Хмельницького: 24-Н;
- проспект Олександра Поля: 98-Б, 102-Д, 111, 129-Б, 133, 135-Б, 137-А, 139, 141, 143-А, 145.
На Дніпропетровщині сталася пожежа у квартирі: врятували чоловіка
У ніч проти 18 січня на вулиці Будівельників селища Просяна, що у Синельниківському районі, сталася пожежа у чотириповерхівці. В квартирі на першому поверсі будинку загорілися речі домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів.
Із задимленого помешкання рятувальники вивели на свіже повітря чоловіка, 1962 року народження. З опіками нижніх кінцівок його доставили до лікарні.
Армія РФ вдарила по регіону дронами та з артилерії
У ніч на 18 січня російська армія скерувала на Дніпропетровщину дрони-камікадзе. Через падання уламків сталася пожежа на території фермерського господарства у Павлоградському районі. Знищена одна споруда. У двох – побиті дахи.
Також били з артилерії по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. Загиблих та поранених немає.