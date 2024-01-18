Побиття актора Чернігівського драмтеатру: що кажуть у поліції та як це прокоментував директор театру у Дніпрі

17 січня у Дніпрі директор академічного театру опери та балету Костянтин Пінчук вдарив актора Чернігівського драмтеатру Миколу Лемешка, який разом з трупою був на гастролях у цьому місті. Про це в коментарі Суспільному розповів сам актор.

За його словами, під час вивантаження костюмів з автобуса, під'їхав автомобіль, з якого чоловік почав у грубій формі просити відігнати автобус. Після цього чоловік відкинув вішаки, які були біля автобуса, та пригрозив у нецензурній формі, щоб актор "стулив свого рота". Після цього вдарив його в обличчя, каже Микола Лемешко.

"Потім наш директор (Сергій Мойсієнко, — ред.) сказав, що це їх директор (Дніпровського академічного театру опери та балету, — ред.). Я потім подивився фотографію і це дійсно він".

У коментарі для УП.Культура Директор Дніпровської опери Костянтин Пінчук заперечив усі звинувачення:

"Буду телефонувати директору Чернігівського театру, розбиратися. Я думаю, що прийдеться мені шукати адвоката і на директора, на Чернігівський театр, подавати в суд за наклеп".

У поліції Дніпропетровської області Суспільному повідомили, що за цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).