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Шістсот девʼяносто четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
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Шістсот девʼяносто четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

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Шістсот девʼяносто четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Українські військові в окопі, 2024 рік. Фото: 56 ОМПБр

Ніч з 17 на 18 січня в Одеській області пройшла під сигнал повітряної тривоги, у Повітряних силах повідомляли про рух БпЛА. Більше про події в Одесі та області читайте у хроніці Суспільного.

В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки 17 січня

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки Одеси вночі 17 січня зросла до п'яти людей, повідомили у міськраді. Четверо з них перебувають у лікарні: одна людина з осколковим пораненням, троє — посттравматичним синдромом.

Шістсот девʼяносто четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
У лікарні перебувають четверо людей, які постраждали внаслідок атаки по Одесі 17 січня. Фото: Одеська міська рада

На Одещині підприємці надавали доступ до телебачення РФ — поліція

На Одещині викрили підприємців, що надавали доступ до російського телебачення, повідомили в поліції.

За даними слідства, вони налаштовували цифрове обладнання так, щоб воно забезпечувало приймання і розкодування програм РФ. Обшуки проводились в Одесі, Роздільній та Білгороді-Дністровському.

Шістсот девʼяносто четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Правоохоронці заблокували канали, що надавали доступ до телебачення РФ. Фото: ГУ НП в Одеській області

СБУ затримала студента одеського університету, який готував екологічний теракт у регіоні

СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт на Одещині.

За даними слідства, головним завданням чоловіка було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Також він розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

Чоловіка затримали під час виконання завдання для РФ, ним виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ.

Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує довічне ув’язнення.

Шістсот девʼяносто четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Затриманий студент, який співпрацював з ФСБ. Фото: Офіс Генерального прокурора

В Одесі через нічну атаку 17 січня пошкоджено 11 будинків та понад 130 квартир

Внаслідок вчорашньої нічної атаки по Одесі станом на ранок 18 січня пошкоджено 11 будинків та 134 квартири, повідомили у міськраді.

Заміні та ремонту підлягає 211 вікон у квартирах містян та 29 вікон у під’їздах. Пошкоджено 99 балконних блока, сім вхідних дверей та чотири міжкімнатні.

Шістсот девʼяносто четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області
Будинок, який пошкодило під час атаки по Одесі, 17 січня 2024 рік. Фото: Одеська міська рада

У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії

Станом на 08:00 російські військові тримають у Чорному морі чотири кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет, в Азовському морі — один, повідомили у ВМС ЗСУ.

Сили ППО вночі знищили 22 "шахеди"

У ніч на 18 січня 2024 року війська РФ атакували Україну 33-ма ударними безпілотниками типу Shahed-136/131, а також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині. Сили ППО знищили 22 дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Минулої доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 25 ударів по позиціях військ РФ, знищивши зокрема станції РЛС, засоби ППО та склади з боєприпасами.

Про це йдеться у раковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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