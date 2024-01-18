Шістсот девʼяносто четвертий день війни. Хроніка подій в Одеській області

СБУ затримала студента одеського університету, який готував екологічний теракт у регіоні

СБУ затримала агента ФСБ, який готував екологічний теракт на Одещині.

За даними слідства, головним завданням чоловіка було виявлення та передача координат, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами. Також він розвідував місця можливого базування та маршрути переміщення Сил оборони.

Чоловіка затримали під час виконання завдання для РФ, ним виявився студент одеського університету. Восени 2023 року на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано кіберфахівцями СБУ.

Затриманому повідомили про підозру, йому загрожує довічне ув’язнення.