Уночі на Кіровоградщині працювала протиповітряна оборона

У ніч на 18 січня над Україною збили 22 ударні дрони. Окрім Кіровоградської, протиповітряна оборона працювала в Сумській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій областях.
На Кіровоградщині повітряна тривога тривала 17 січня з 20:23 до 23:56.
Загалом цієї ночі на Україну російська армія пустила 33 дрони "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська й Курської області Росії, повідомляють Повітряні сили України. Окрім збитих 22 безпілотників, ще кілька не досягли цілей.
Також російські військові атакували Харківщину двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області.