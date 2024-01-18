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Уночі на Кіровоградщині працювала протиповітряна оборона
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Уночі на Кіровоградщині працювала протиповітряна оборона

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Уночі на Кіровоградщині працювала протиповітряна оборона
Фото ілюстративне: Сергій Наєв

У ніч на 18 січня над Україною збили 22 ударні дрони. Окрім Кіровоградської, протиповітряна оборона працювала в Сумській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій областях.

На Кіровоградщині повітряна тривога тривала 17 січня з 20:23 до 23:56.

Загалом цієї ночі на Україну російська армія пустила 33 дрони "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарська й Курської області Росії, повідомляють Повітряні сили України. Окрім збитих 22 безпілотників, ще кілька не досягли цілей.

Також російські військові атакували Харківщину двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області.

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