694 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 17 січня відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російські війська протягом доби з артилерії обстріляли Херсон та Антонівку. Також з авіації вдарили по Червоному Маяку, Зміївці та Тягинці на Херсонщині.
- Армія РФ кілька разів за добу била по Херсону. Обстрілювала Дніпровський район міста. Через це у місті виникли перебої з електрикою. Згодом керівник МВА повідомив, що у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів РФ загинули двоє людей, ще одна — отримала поранення.
- Війська РФ атакували Ромашкове на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загорілось гаражне приміщення та автівка. Постраждала 81-річна місцева жителька. У неї – вибухова травма та контузія. Травмованій надали меддопомогу на місці.
- Російська армія вдарила по Бериславу на Херсонщині. Троє поранених: подружжя та чоловік. Усім надали медичну допомогу.
- На Херсонщині судитимуть так звану "першу заступницю голови" незаконної утвореної окупаційною владою"Херсонської обласної думи". Їй інкримінують державну зраду та колабораціонізм.
"Все скло залетіло в кімнату, де ми спимо. Як добре, що мене та дружини не було вдома". Херсонці про чергову атаку РФ
Протягом минулої доби російські військові з різного типу озброєння безперервно обстрілювали населені пункти Херсонського та Бериславського районів. Правобережжя атакували 116 разів.
На 19 січня Херсонський центр крові потребує донорів другої негативної крові
На 19 січня Херсонський обласний центр крові особливо потребує донорів другої негативної групи для важкохворого пацієнта. Їх чекають з 8 до 13 години, за адресою: Миколаївське шосе, 7.
На Херсонському напрямку військові РФ протягом доби обстріляли сім населених пунктів
Упродовж минулої доби на Херсонському напрямку російські військові з артилерії обстріляли Зміївку, Тягинку, Іванівку, Садове, Антонівку, Чорнобаївку та Херсон, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
На ТОТ Херсонської області окупаційна влада видає балони з газом людям лише за наявності паспорта РФ
На ТОТ Херсонської області окупаційна влада видає балони з газом людям, у яких немає центрального газопостачання, лише за наявності російського паспорта, повідомили Сили оборони півдня.
Херсонська область - повітряна тривога!
У Херсоні попрощались із військовим Ігорем Тинським
У Херсоні попрощались із молодшим сержантом Ігорем Тинським. Загиблому захиснику було 43 роки.
У Херсоні у мікрорайоні Корабел через обстріли РФ аварійно зупинили роботу місцевої котельні та припинили газопостачання
У Херсоні у мікрорайоні Корабел через російські обстріли аварійно зупинили роботу місцевої котельні та припинили газопостачання. Без опалення наразі залишились 56 багатоповерхівок, без газу — 8800 квартир, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
"Першу заступницю" окупаційного очільника Скадовська засудили на 12 років позбавлення волі
"Першу заступницю" окупаційного очільника Скадовська засудили на 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її визнали винною у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.
На псевдопосаді жінка примушувала місцевих жителів та підпорядкованих їй співробітників брати участь у проросійських заходах. Також передавала спецслужбам РФ інформацію щодо патріотів, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
За добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 13 гармат, чотири танки та ліквідували 45 російських військових
За добу на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 13 гармат, чотири танки, 18 одиниць автомобільної техніки, чотири БпЛА, чотири антенні системи радіоелектронної боротьби та зв'язку, камеру відеоспостереження, човен, мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е", місце зберігання пально-мастильних матеріалів та спостережний пункт РФ. Також ліквідували 45 російських окупантів.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Внаслідок нічних обстрілів Тягинки поранені двоє людей
Вночі армія РФ обстріляла Тягинку на Херсонщині. Поранені двоє людей. Їх доправили до лікарні, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
На Херсонщині вибухотехніки знешкодили російську ракету "Х-101"
На Херсонщині вибухотехніки поліції в полі неподалік одного з населених пунктів Бериславського району виявили російську ракету "Х-101", яка не здетонувала, і знешкодили її.
Для цього бойову частину вагою 400 кг закопали в яму, аби ґрунт взяв на себе силу вибуху, а уламки не розліталися далеко. Ракету успішно знешкодили, повідомили в поліції.
Синоптики попереджають про туман 19 січня: на Херсонщині встановили жовтий рівень небезпеки
Синоптики попереджають про складні погодні умови 19 січня на Херсонщині: вночі та вранці — туман, видимість 200-500 м. Також йтиме невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме — 3-8° тепла, вдень — 10-12° тепла, повідомив обласний гідрометцентр.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
На Херсонщині — відбій тривоги!
Херсонщина рісля обстрілів РФ 17 січня
У поліції показали, як виглядають населені пункти Херсонської області, які вчора обстріляли війська РФ. Вони безперервно били з усього наявного озброєння по цивільній інфраструктурі Херсонського та Бериславського районів.
З тактичної авіації армія РФ завдала авіаударів по Зміївці, Червоному Маяку, Новокаїрам та Тягинці, скинувши на житлові квартали 8 керованих бомб. Дронами атакувала Берислав, з артилерії обстріляла Ромашкове. Житлові квартали Херсона російська армія накривала вогнем майже щогодини.
Армія РФ обстрілює Херсон
Армія РФ обстрілює Херсон. Вибухи пролунали у різних районах міста, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
У Борозенському зняли каратинні обмеження, які запроваджували через спалах АЧС
У Борозенському на Херсонщині зняли карантинні обмеження, які запровадили через захворювання на африканську чуму свиней. Заходи запроваджували з метою запобігти розповсюдженню хвороби на території Бериславського району, повідомив керівник РВА Володимир Літвінов.
У Херсоні та області — повітряна тривога!
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
На Херсонщині — відбій тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
Сили ППО над Херсонщиною збили російський дрон-камікадзе
Вночі у небі над Херсонщиною підрозділи ППО збили дрон "Shahed-131/136" армії РФ, повідомили Сили оборони півдня.
Армія РФ за добу 116 разів обстріляла Херсонщину
Російські війська упродовж минулої доби 116 разів обстріляли Херсонщину. Влучили у території заводів, парку та складське приміщення у Херсоні, "шахедами" атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі. Двоє людей загинули, семеро — поранені, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
Також під час нічної дронової атаки Херсона у Дніпровському районі травмувалась 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу, додав він.
Дощ та пориву вітру: погода на Херсонщині на 18 січня
Сьогодні вдень у Херсоні та області буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря — до 12° тепла, повідомив обласний гідрометцентр.