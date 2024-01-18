"Першу заступницю" окупаційного очільника Скадовська засудили на 12 років позбавлення волі

"Першу заступницю" окупаційного очільника Скадовська засудили на 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її визнали винною у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору.

На псевдопосаді жінка примушувала місцевих жителів та підпорядкованих їй співробітників брати участь у проросійських заходах. Також передавала спецслужбам РФ інформацію щодо патріотів, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.