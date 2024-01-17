Парламент Словаччини 16 січня більшістю голосів підтримав поправку, яка надає Міністерству оборони повноваження затверджувати експорт зброї, відкриваючи шлях для державних і приватних збройових компаній надавати військову підтримку, зокрема, й Україні.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що поправки до закону передбачають зміни у порядку ліцензування експорту зброї. До цього за це формально відповідало Міністерство економіки Словаччини, тепер цим займатиметься лише оборонне відомство країни.

Раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова наклала вето на цей законопроєкт, мотивуючи це тим, що Міністерство оборони не має експертних ресурсів для оцінки негативних ризиків продажу зброї для міжнародної репутації та безпеки Словаччини.

У листопаді 2023 року новий уряд Словаччини заблокував 14-й пакет військової допомоги для України на понад 40 млн євро, який було підготовано попереднім керівництвом Міністерства оборони країни.

Що відомо про Фіцо та як він став прем'єром Словаччини

Лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо переміг на дострокових парламентських виборах у Словаччині. 25 жовтня 2023 року його затвердили як нового прем'єр-міністра країни. Він відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні.

Партія Smer набрала трохи більше ніж 23% голосів. Проєвропейська партія "Прогресивна Словаччина" на чолі з Міхалом Шимечком посіла друге місце, набравши 17%. Третє місце зайняла партія Петера Пеллегріні "Голос" — 15%.

Smer-SD і "Прогресивна Словаччина" не отримали абсолютну більшість, а тому будуть змушені шукати собі партнерів по коаліції.

Фіцо раніше пообіцяв припинити військові поставки в Україну та прагне до мирних переговорів. Він також критикував санкції проти Росії, виступав проти прав ЛГБТК+ та захищав національне право вето в ЄС. Це риторика, близька до лідера Угорщини Віктора Орбана.