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У Полтавській громаді відзначили день музейного селфі
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У Полтавській громаді відзначили день музейного селфі

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Шість музеїв Полтавської громади долучилися до міжнародного свята День музейного селфі. Його відзначають третьої середи січня.

Містяни мали змогу відвідати безплатно музеї та вільно сфотографувати експонати, розповіла Суспільному завідувачка відділу художнього музею Алла Тимошенко.

У Полтаві день музейного селфі
Лілія Патенко прийшла до полтавської галереї мистецтв. Суспільне Полтава

"Це тільки перший музей на сьогодні для нас з подругою. Ще тільки роздивляємося роботи. Дуже хочемо все роздивитися. Дуже в нас талановита молодь. Неймовірно, що діти створюють такі глибокі, філософські роботи", — розповіла відвідувачка музею Лілія Патенко.

"Мистецьке середовище відкриває свої зали - дитячий зал з творами, присвяченими Марії Приймаченко. Це виставка, присвячена ляльці-мотанці «Маніфест ляльки» Наталії Свиридюк, виставка, яка демонструє зразки дереворізьблення у цокольному поверсі – усі ракурси мистецької діяльності", — повідомила завідувачка відділу художнього музею імені М. Ярошенка Алла Тимошенко.

За її словами, відвідувачі можуть публікувати свої фото у соцмережах із хештегами, присвяченими цьому дню.

День музейного селфі в Полтаві: як це було
Школярки мали змогу помалювати в музеї. Суспільне Полтава

"Усім зачепила (картина у музеї – ред.). Дуже цікава, дуже сюжетна, багатогранна. Навіть кольори ці, дуже крута. Ось, дивіться, жіночка й чоловік. Ось на сопілці грає людина, ось човник. Ось церковка малесенька-малесенька. По центру світло, а навколо темрява", — розповіла відвідувачка музею Анна Шапка.

У світі день музейного селфі започаткувала британська блогерка Мар Діксон для популяризації музеїв серед молоді, говорить Алла Тимошенко.

Селфі в музеї
Селфі з музеїв в соціальних мережах публікують з хештегами #MuseumSelfieDay та #MSDPoltava2024. Суспільне Полтава

"Це європейська традиція з 2014-го року. Автор, який це започатковував, він просто продовжив гру, яка йде з глибокої давнини", — повідомила завідувачка відділу художнього музею імені М. Ярошенка Алла Тимошенко.

"Я прийшла сюди з однокласниками, та і з друзями теж. Ми сфотографувалися на тлі картин Саші Путрі, обійшли цю локацію, роздивилися вироби. Це фантастично, це (зробили – ред.) діти 10-11 років і зробити такі скульптури невеликі – це просто вау", — каже відвідувачка музею Альона Киченко.

У Полтаві день музейного селфі проводять увосьме. Також до акції долучилися ще п’ять музеїв громади.

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