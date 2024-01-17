Реабілітаційний центр для захисників та захисниць побудували в Мукачеві

У Мукачеві побудували реабілітаційний центр для захисників та захисниць. В центрі щодня близько 70 військових зможуть отримати комплексну допомогу.

Про це Суспільному розповів начальник відділення реабілітації відновлювального лікування Андрій Федосенко.

"Загальна сума фінансування ремонтно-будівельних робіт близько 30 млн гривень, зараз ми очікуємо ще п'ять мільйонів. Тобто, те обладнання, яке ми просимо, воно повністю відповідає потребам нашого медзакладу, оскільки це якраз профіль медреабілітації, опорно-рухового апарату та неврологічної реабілітації, й комбінованих післятравматичних уражень”, — розповів начальник відділення реабілітації відновлювального лікування Андрій Федосенко.

За його словами, ремонтно-будівельні роботи в реабілітаційному центрі для захисників та захисниць у Мукачеві тривали близько 9 місяців. Гроші на це виділили з Мукачівської міськради.

“В центрі працюватимуть лікар-реабілітолог, фізичний терапевт, психолог і середній медперсонал різного профілю. Унікальність цього центру полягає в тому, що на теренах області нема в одному місці скупчення всього цього обладнання та всіх тих можливостей, яких можна робити не виходячи з приміщення ”, — сказав підполковник Олексій Зеленський

За його словами, отримати комплексну реабілітаційну допомогу зможуть близько 70 військових на добу.

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