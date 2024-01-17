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ДТП на Черкащині: одну людину госпіталізували
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ДТП на Черкащині: одну людину госпіталізували

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дтп черкаси поліція
ДТП на Уманщині. Фото: Поліція Черкаської області

На Уманщині сталась ДТП. Внаслідок автопригоди травми отримав 36-річний пасажир легкового автомобіля.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

Автопригода сталася 16 січня близько 22:00 години. До поліції надійшло повідомлення, що поблизу села Тарнава Монастирищенської міської громади сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

ДТП на Черкащині: одну людину госпіталізували
Фото: Поліція Черкаської області

"Поліцейські з’ясували, що за кермом автомобіля перебував 27-річний житель Вінницької області. Водій не впорався з керуванням та з'їхав у поле, де авто перекинулось".

Внаслідок ДТП отримав травми 36-річний пасажир, водій не травмувався.

Зоя Вовк пояснила, що слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.

Повні обставини встановлюються.

ДТП на Черкащині: одну людину госпіталізували
Фото: Поліція Черкаської області

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