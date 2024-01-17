У Мощуні Київської області відновили пункт надання медпослуг, який був зруйнований через російське вторгнення. Облаштувати новий "Пункт здоров'я" допомогли міжнародні партнери.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, будівлю медпункту повністю відновили. Заклад оснащений сучасною технікою.

"Пункт здоров'я" в Мощуні, Київська область, 17 січня 2024 р. Фото: КОВА

Також на території побудували котельню і встановили мобільну сонячну електростанцію.

Сонячні панелі поблизу "Пункту здоров'я", с Мощун, Київщина, 17 січня 2024 р. Фото: КОВА

Завдяки відновленню медпункту близько 800 жителів Мощуна зможуть отримувати медичні послуги на місці. У "Пункті здоров'я" щодня працюють фельдшер і медсестра, щотижня пацієнтів приймає сімейний лікар.

"Пункт здоров'я" в Мощуні, Київська область, 17 січня 2024 р. Фото: КОВА

Облаштувати медзаклад допомогли міжнародні партнери. Зокрема, фонд "Партнерство за сильну Україну" за підтримки урядів Великої Британії, США, Канади, Швеції, Швейцарії та Фінляндії.

"Пункт здоров'я" в Мощуні, Київська область, 17 січня 2024 р. Фото: КОВА

За даними КОВА, через бойові дії на Київщині були зруйновані 135 об'єктів закладів охорони здоров'я. Із них 109 відновили повністю чи частково із забезпеченням життєдіяльності.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що за майже 22 місяці повномасштабної війни в Україні повністю або частково відновили 850 медзакладів, які пошкодила російська армія. Найбільше — у Київській області.