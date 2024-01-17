На Запоріжжі загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Руслан Шелембин.
Про смерть бійця повідомили на сторінці Печеніжинської територіальної громади у Facebook.
Руслан Шелембин — родом із села Молодятин. Чоловік народився у 1984 році.
Руслан Шелембин пішов воювати у 2014 році. Мав великий бойовий досвід. У квітні 2022 знову став на захист країни. Військовослужбовець служив старшим стрільцем-оператором.
Боєць загинув 16 січня 2024 року у Запорізькій області.
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