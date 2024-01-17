В Одесі попрощалися з військовослужбовцями 126 окремої бригади. Командиру мінометного взводу Віктору Козакову та водію-електрику мінометної батареї Богдану Островському було трохи більш як 20 років. Більше про загиблих дізнавалась кореспондентка Суспільного.

Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Військовослужбовець Віктор Бабенко розповів, що особисто знав обох загиблих хлопців, один з них колись врятував Віктору життя:

"Богдан Островський — мій найкращий друг. Ми разом пішли на війну з перших днів. Він себе зарекомендував як витривалий, стійкий. Боєць, який нічого не боїться, відважний. Козак Віктор — дуже гарний був командир. Дуже грамотний. Завдяки йому я зараз стою живий — не взяли в полон, не розстріляли. Хлопці були відповідальні. Дуже гарні побратими".

Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Військовий Дмитріан Грунь також знав обох загиблих воїнів. За його словами, вони разом ходили на штурм:

"Богдан запам'ятався мені, як такий веселий хлопець. З ним можна було завжди посміятися. Мені подобалося те, що він ніколи особливо не падав духом. Він міг дуже висловлювати невдоволення, щось йому не подобалося, але щоб він скаржився — такого не було ніколи. А ось Вітя Козак — дуже відповідальна людина, як командир. Він знав свій обов'язок. Знав свою справу. Був дійсно професійним військовим".

Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Богдану Островському нещодавно виповнилося 20 років. Віктору Козакову — 22. Вони брали участь у визволенні Миколаївської та Херсонської областей.

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