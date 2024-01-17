НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Брали участь у визволенні Миколаївщини та Херсонщини: в Одесі прощалися з двома військовими
СМЕРТЬАРМІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Брали участь у визволенні Миколаївщини та Херсонщини: в Одесі прощалися з двома військовими

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В Одесі попрощалися з військовослужбовцями 126 окремої бригади. Командиру мінометного взводу Віктору Козакову та водію-електрику мінометної батареї Богдану Островському було трохи більш як 20 років. Більше про загиблих дізнавалась кореспондентка Суспільного.

Брали участь у визволенні Миколаївщина та Херсонщини: в Одесі прощалися з двома військовими
Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Брали участь у визволенні Миколаївщина та Херсонщини: в Одесі прощалися з двома військовими
Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Військовослужбовець Віктор Бабенко розповів, що особисто знав обох загиблих хлопців, один з них колись врятував Віктору життя:

"Богдан Островський — мій найкращий друг. Ми разом пішли на війну з перших днів. Він себе зарекомендував як витривалий, стійкий. Боєць, який нічого не боїться, відважний. Козак Віктор — дуже гарний був командир. Дуже грамотний. Завдяки йому я зараз стою живий — не взяли в полон, не розстріляли. Хлопці були відповідальні. Дуже гарні побратими".

Брали участь у визволенні Миколаївщина та Херсонщини: в Одесі прощалися з двома військовими
Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Брали участь у визволенні Миколаївщина та Херсонщини: в Одесі прощалися з двома військовими
Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Військовий Дмитріан Грунь також знав обох загиблих воїнів. За його словами, вони разом ходили на штурм:

"Богдан запам'ятався мені, як такий веселий хлопець. З ним можна було завжди посміятися. Мені подобалося те, що він ніколи особливо не падав духом. Він міг дуже висловлювати невдоволення, щось йому не подобалося, але щоб він скаржився — такого не було ніколи. А ось Вітя Козак — дуже відповідальна людина, як командир. Він знав свій обов'язок. Знав свою справу. Був дійсно професійним військовим".

Брали участь у визволенні Миколаївщина та Херсонщини: в Одесі прощалися з двома військовими
Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Брали участь у визволенні Миколаївщина та Херсонщини: в Одесі прощалися з двома військовими
Прощання з двома військовими, Одеса. Фото: Суспільне Одеса/скриншот з відео

Богдану Островському нещодавно виповнилося 20 років. Віктору Козакову — 22. Вони брали участь у визволенні Миколаївської та Херсонської областей.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області.

Топ дня
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
Атака на об'єкт під Санкт-Петербургом: безпілотник був українського виробництва — глава Мінстратегпрому
&quot;Офіційно кордон не перетинав&quot;: ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
"Офіційно кордон не перетинав": ДБР оголосило в розшук Романа Гринкевича
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
Українські хакери викрали техдокументацію на пів тисячі об'єктів Міноборони РФ — джерела
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
У Парижі відкрили Коаліцію артилерії для України: Умєров виступив на зустрічі онлайн
ОГПУ
За фактом незаконної зйомки членів команди Bihus.Info відкрито кримінальне провадження — Офіс генпрокурора Ексклюзивно

Вибір редакції
Зустріч щодо української "формули миру", 1 грудня 2023 рік
Українська "формула миру": як Київ залучає союзників для спільного бачення фіналу війни
Артцентр "Ізоляція" в Донецьку
Вирок у справі "Палича", який катував в "Ізоляції". Хто він такий та що про нього розповідали колишні вʼязні Ексклюзивно
Єнс Столтенберг розмовляє з Джо Байденом
Рік виборів, зміцнення диктатур та ювілейного саміту НАТО: які головні світові події 2024-го вплинуть на Україну
Міністр оборони України Рустем Умєров
"Служити — це честь, а не покарання" — міністр оборони Умєров про мобілізацію, зброю та боротьбу з корупцією Ексклюзивно
&quot;Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват&quot;. Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
"Тут доця, тут зять, тут сваха, тут сват". Фотопроєкт про загиблих у Грозі та їхніх рідних
Дізнайтесь більше
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
На Донеччині загинув військовий з Івано-Франківщини Ігор Лаврів
Анатолій Омельчук
На війні з Росією загинув воїн Анатолій Омельчук із Полтавщини
В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова
В Охтирці поховали солдата Павла Храмцова
На Одещині попрощаються з військовим, який вважався зниклим безвісти
На Одещині попрощаються з військовим, який вважався зниклим безвісти
На початок